Barış Yarkadaş: Bir meczubun Sezen Aksu’ya zarar vermeyeceğinin garantisi var mı?

AKP iktidarı, ekonomideki kriz derinleştikçe, reform yapmak ve toplumu rahatlatmak yerine, otoriter yöntemlere başvurmayı tercih ediyor. Çünkü; AKP iktidarı da artık hiçbir sorunu çözemeyeceğini görüyor. Reform yapabilecek bir gücünün olmadığını kendisi de biliyor. İktidar artık kendi yarattığı sorunların altında eziliyor. İktidarın yaratığı buhranın acısı ise sanatçılardan, aydınlardan, gazetecilerden ve toplumun muhalif kesimlerinden çıkarılıyor. İktidar herkesin susması ve kabuğuna çekilmesini istiyor.

Son örnek Sedef Kabaş ile Sezen Aksu’nun başına gelenler…

Sezen Aksu, 2017 yılında yazdığı bir şarkı yüzünden, iktidarın hedef tahtasına konuldu. Provokatör gruplar iktidarı desteklemek adına evinin önüne gidip tehditler savurdu. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir camide yaptığı konuşmada Sezen Aksu’nun ismini vermeden “Havva anamıza dil uzatanların dilini koparmak görevimizdir” dedi.

Erdoğan’ın yaptığı konuşmanın videosu, camideki bir vatandaş tarafından sosyal medyaya konuldu. O sözleri dehşet içinde izledik. Ve hepimiz Sezen Aksu için endişe ettik.

Nasıl etmeyelim ki?

Bir meczubun Sezen Aksu’ya zarar vermeyeceğinin garantisi mi var?

Barış Yarkadaş’ın yazısı