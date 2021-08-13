Diken

Yaramazlara biraz batar!

Barış Yarkadaş: Ben yayını izlerken utandım

CNN Türk ve Kanal D ekranından çekilen fotoğraflarda, Erdoğan’ın karşısına yerleştirilen ‘prompter’ açıkça görülüyordu. Kısacası; Erdoğan önceden hazırlanmış ve gazetecilerin eline tutuşturulmuş soruları doğaçlama olarak değil, ekrana düşen yazılardan okuyarak cevaplıyordu.

Doğrusu, Erdoğan açısından bir sorun yok. Zira o bir siyasetçi ve seçmenin karşısına çıktığında her zaman donanımlı bir görüntü vermek ister. Sorun, Erdoğan’ın karşısına çıkmayı kabul eden gazetecilerde… Ve tabii ki; böyle bir yayını yapmayı kabul eden TV kuruluşlarında…


Bir kurum ya da bir kişi, böyle bir muameleyi nasıl kabul eder? O ekrana çıkıp eline tutuşturulmuş soruları ‘soruyormuş gibi’ yapmayı içine nasıl sindirir?

‘’Başkasının yerine utanmak’’ dedikleri bu olsa gerek… Ben yayını izlerken utandım… Mesleğimiz adına tabii ki…

Barış Yarkadaş’ın yazısı

SON HABERLER

Uzmanlar ikiye bölündü: ‘Kripto kışı’ sonrası Bitcoin’de neler bekleniyor?

Bitcoin, ‘kripto kışı’ndan çıkarak son 3 haftada yüzde 50’den fazla değerlenerek gücünü yeniden geri kazandı. Ancak beklenmedik yükseliş, kripto piyasası analistlerini bundan sonraki süreç hakkında ikiye böldü. İki zıt teoriden birine göre Bitcoin 2021 yılının sonlarında tarihi bir zirve görecek. Diğer fikre göre ise düşüş başlamak üzere…