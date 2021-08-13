Barış Yarkadaş: Ben yayını izlerken utandım

CNN Türk ve Kanal D ekranından çekilen fotoğraflarda, Erdoğan’ın karşısına yerleştirilen ‘prompter’ açıkça görülüyordu. Kısacası; Erdoğan önceden hazırlanmış ve gazetecilerin eline tutuşturulmuş soruları doğaçlama olarak değil, ekrana düşen yazılardan okuyarak cevaplıyordu.

Doğrusu, Erdoğan açısından bir sorun yok. Zira o bir siyasetçi ve seçmenin karşısına çıktığında her zaman donanımlı bir görüntü vermek ister. Sorun, Erdoğan’ın karşısına çıkmayı kabul eden gazetecilerde… Ve tabii ki; böyle bir yayını yapmayı kabul eden TV kuruluşlarında…

Bir kurum ya da bir kişi, böyle bir muameleyi nasıl kabul eder? O ekrana çıkıp eline tutuşturulmuş soruları ‘soruyormuş gibi’ yapmayı içine nasıl sindirir?

‘’Başkasının yerine utanmak’’ dedikleri bu olsa gerek… Ben yayını izlerken utandım… Mesleğimiz adına tabii ki…

Barış Yarkadaş’ın yazısı