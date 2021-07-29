Barış Yarkadaş: Belli ki iktidar İran’la da anlaşma yapmış

Duvarlarında “Hudut Namustur” yazan karakolların önünden, her gün yüzlerce kişi elini kolunu sallayarak geçiyor. Ve bundan hiç kimse rahatsız olmuyor. Belli ki; iktidar İran’la da bir anlaşma yapmış… Ve muhtemelen bu anlaşma gereği, kaçakların geçişi için bir koridor oluşturulmuş. Aksi takdirde, o kadar insanın hem İran hem de Türkiye sınırını aşabilmesi mümkün değil.

Barış Yarkadaş’ın yazısı