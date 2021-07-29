Barış Yarkadaş: Belli ki iktidar İran’la da anlaşma yapmış

Duvarlarında “Hudut Namustur” yazan karakolların önünden, her gün yüzlerce kişi elini kolunu sallayarak geçiyor. Ve bundan hiç kimse rahatsız olmuyor. Belli ki; iktidar İran’la da bir anlaşma yapmış… Ve muhtemelen bu anlaşma gereği, kaçakların geçişi için bir koridor oluşturulmuş. Aksi takdirde, o kadar insanın hem İran hem de Türkiye sınırını aşabilmesi mümkün değil.
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Bitcoin 40 bin doları bir kez daha denedi
ABD’li e-ticaret devi Amazon’un Bitcoin ile ödeme kabul edeceği haberlerinin yalanlanmasının ardından uzun süre sonra gördüğü 40 bin dolardan hızlı bir iniş yapan Bitcoin’de yön yeniden yukarı döndü.
Bilim kurulu üyesi, ‘sosyal ortamlar için’ aşı ya da PCR zorunluğu istedi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sosyal ortamlara girişte aşı kartı ya da negatif PCR testi şartı aranmasını istedi.
Prof. Ceyhan: Bizimki 3’üncü doz değil, Sinovac’a ek doz BioNTech yapmak
Profesör Mehmet Ceyhan, Türkiye’deki üçüncü doz aşı uygulaması ilgili olarak ”Bizim yaptığımızın adı 3’üncü doz aşılama değil. Bizim yaptığımız Sinovac aşısı olmuş kişilerde bir ek doz mRNA aşısı yapmak” dedi.
İtalya’da rapor: Covid-19’dan ölenlerin yüzde 99’u iki dozu da vurulmayanlar
İtalya’da Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün verilerine göre şubattan bu yana Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin neredeyse yüzde 99’u aşının her iki dozunu olmayan kişilerden oluşuyor.
Prof. Kurugöl: Yoğun bakımdakilerin neredeyse tamamı 50 yaş altı ve aşısız
Prof. Dr. Zafer Kurugöl, corona virüsünün Delta varyantıyla şekil değiştirdiğini belirterek “Yoğun bakımda yatan hastaların neredeyse tümünü 50 yaş altındaki ve aşısız kişiler oluşturuyor. Corona virüsü artık çocukların ve gençlerin hastalığı olmaya başladı” dedi.