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Yaramazlara biraz batar!

Barış Yarkadaş: Belli ki iktidar İran’la da anlaşma yapmış

Duvarlarında “Hudut Namustur” yazan karakolların önünden, her gün yüzlerce kişi elini kolunu sallayarak geçiyor. Ve bundan hiç kimse rahatsız olmuyor. Belli ki; iktidar İran’la da bir anlaşma yapmış… Ve muhtemelen bu anlaşma gereği, kaçakların geçişi için bir koridor oluşturulmuş. Aksi takdirde, o kadar insanın hem İran hem de Türkiye sınırını aşabilmesi mümkün değil.

Barış Yarkadaş’ın yazısı


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