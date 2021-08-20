Barış Yarkadaş: Atatürk’ün geçtiği yere ‘Erdoğan’ın sıkıştırılması, derin bir kompleksin ifadesi

AKP’nin Saray’da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’nin Atatürk’e yönelik övgü dolu sözlerini sansürletmesi ve cümlede Atatürk’ün geçtiği yere “Erdoğan’’ı sıkıştırması, derin ve aşılamaz bir kompleksin ifadesidir.

AKP var olduğu sürece, hep bu kompleksle yaşayacak. Ve bu kompleks Atatürk’ü örnek almayı öğrenmedikleri sürece onları içten içe kemirerek bitirecek. Kompleksler, olumluya çevrilmediği sürece, kişi ya da kurumları sağlıksız hale getirir. Sanırım, AKP’yi bekleyen de budur… Atatürk karşısında kendilerini hep ezik hissedecek ve onu aşamayacaklarını bir gün kabullenecekler…

Umarım Saray’da yaptıkları ‘’tercüme çocukluğu” onlar için son olur ve artık Atatürk’ü aşamayacaklarını, Atatürk’ü yok sayma çabalarının ise beyhude olduğunu kabullenirler…

Barış Yarkadaş’ın yazısı