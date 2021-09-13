Diken

Yaramazlara biraz batar!

Barış Yarkadaş: Askerlerimizi kimin şehit ettiği neden saklanıyor?

Bu alçakça saldırı kim tarafından yapıldı? MSB bunu bilmiyor olamaz! Bilmesine rağmen neden açıklamıyor? Askerlerimizi kimin şehit ettiği neden saklanıyor?

Üç şehidi verdiğimiz bölge, Heyet-i Tahrir’uş Şam’ın (HTŞ) kontrolünde… Ve bölgede birçok cihatçı terör örgütü var. Suriye’de yayın yapan internet sitelerinde yer alan haberlere göre, askerlerimize yönelik son saldırı da bu örgütlerden biri olan “Seriyyet Ensar Ebu Bekir es-Sıddık” (Ebu Bekir Sıddık’ın Yardımcıları Seriyyesi) tarafından yapıldı. Aynı örgütün internet sitesi de bu alçak saldırıyı üstlendi.


Barış Yarkadaş’ın yazısı

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