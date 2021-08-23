Barış Yarkadaş: Askerimiz geçerliliğini yitirmiş bir tezkere doğrultusunda görev yapıyor

Adına “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” denilen yönetim biçimine muhalefet de alıştı. Muhalefet partileri artık olağanüstü durumlarda bile TBMM’yi toplanmaya çağırmıyor. Belli ki; AKP ve MHP’nin TBMM’yi işlevsizleştirme operasyonu tam anlamıyla başarıya ulaşmış. Muhalefet partileri bu yüzden yaşanan üç büyük krize rağmen, meclisi göreve çağırma gereği bile duymadı.

Ancak o günden bugüne Afganistan’da çok şey değişti. NATO’nun itici gücü ABD bölgeden çekildi. Kanlı örgüt Afganistan’ı teslim aldı. Dolayısıyla ortada bir ‘NATO görevi‘ de kalmadı. Bu yüzden, Türk askerinin vatandaşlarımızın tahliyesi gerçekleştikten sonra hem bölgeden çekilmesi, hem de TBMM’nin toplanması ve iktidar partisinin, tüm milletvekillerine yaşanan sürece dair bilgi vermesi gerekiyor. Ancak ne yazık ki; muhalefet bu talebi dile getirmiyor. Askerimiz şu an geçerliliğini fiilen yitirmiş bir tezkere doğrultusunda görev yapıyor ve bu durum muhalefet tarafından tartışma konusu bile yapılmıyor. AKP ise meydanı boş bulduğu için istediği gibi at oynatıyor!

Barış Yarkadaş’ın yazısı