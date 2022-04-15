Barış Yarkadaş: Artık altı partinin genel başkanı da ‘halksız siyaset’ yapıyor

Millet İttifakı’nı oluşturan CHP, İYİ Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin genel başkanları siyaseti halktan tamamen soyutladılar. Artık altı partinin genel başkanı da ‘’Halksız Siyaset’’ yapıyor. Onların masasında ‘’halk’’ yok. Halkın ne düşündüğü, hangi konuda hangi tepkiyi vereceği ya da ne istediği onları hiç ilgilendirmiyor. Çünkü altı genel başkan da ‘’her şeyin en iyisini kendilerinin bildiği ve en doğru kararları kendilerinin vereceği’’ni düşünüyor.
SON HABERLER
AKP’liler de sığınmacılardan şikayetçiymiş: Seçmeni ikna edemiyoruz
AKP’li vekiller, kendi aralarındaki sohbetlerde, seçim bölgesi ziyaretlerinde seçmenlerden “Suriyeliler konusunu çözün” diye şikayetlerin geldiğini konuşuyor. Kamuoyundaki tartışmaların gerginliğe dönmesinin an meselesi olduğunu düşünüyorlar.
Muhalefetin muhalefeti eleştirisi: Doğrular ve yanlışlar
Muhalefet partileri son zamanlarda muhalif kesimlerce de eleştiriliyor… Eleştirilerin birçoğu uyarıcı, ufuk açıcı nitelikte… Öte yandan bu eleştirilerin sahipleri, toplumdaki umutsuzluğu derinleştirdiğini ve iktidarın gitmeyeceği algısını pekiştirdiğini görmeli.
Bakanlık bütün raporların süresini uzattı: SGK, 15 hastalığı dışarıda bıraktı
İlaç raporlarıyla ilgili düzenleme karmaşaya döndü. Sağlık Bakanlığı bütün raporların uzadığını açıklasa da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 15 hastalık grubuna ait raporların süresini uzatmadı. Bu raporların yeniden alınması gerekecek.
Erdoğan: İnternet satışlarına sınırlama getiriyoruz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İnternet üzerindeki satışlara da çeki düzen getiriyor, belirli sınırlandırmalar getiriyoruz” dedi.
İBB sözcüsü: İnceleme tamamlandı, doğrular teyit edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB’ye ‘terör’ teftişlerin tamamlandığını, ‘doğruları İBB’nin söylediğini’ duyurdu.