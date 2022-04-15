Barış Yarkadaş: Artık altı partinin genel başkanı da ‘halksız siyaset’ yapıyor

Millet İttifakı’nı oluşturan CHP, İYİ Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin genel başkanları siyaseti halktan tamamen soyutladılar. Artık altı partinin genel başkanı da ‘’Halksız Siyaset’’ yapıyor. Onların masasında ‘’halk’’ yok. Halkın ne düşündüğü, hangi konuda hangi tepkiyi vereceği ya da ne istediği onları hiç ilgilendirmiyor. Çünkü altı genel başkan da ‘’her şeyin en iyisini kendilerinin bildiği ve en doğru kararları kendilerinin vereceği’’ni düşünüyor.

Barış Yarkadaş’ın yazısı