Barış Yarkadaş: AKP’nin keyfi yasaklarına karşı açıktan bir mücadele verilmeli

Keza; CHP’li belediye başkanları da bu yasaklara karşı yönettikleri kentlerin meydanlarını kültüre, sanata, müziğe, resime ve festivallere açabilirler! Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel bunun ilk adımını attı ve konseri AKP’li belediye tarafından yasaklanan Niyazi Koyuncu’yu Kitap Fuarı’nın açılışına davet etti. Bu dayanışma örneği yaygınlaştırılmalı ve sanatçıların nefes alabileceği bir ortam yaratılmalıdır. Ama bir yandan da AKP’nin keyfi yasaklarına karşı açıktan bir mücadele verilmelidir!

CHP’nin bunu yapabilecek gücü vardır!

CHP, geçmişte olduğu gibi bugün de sanata, sanatçıya sahip çıkmalı ve bu ülkenin ‘’hayat damarlarının koparılmasına’’ izin vermemelidir!

Unutulmasın ki; büyük Atatürk’ün de işaret etiği üzere, ‘’Sanatsız kalmış bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir…”

CHP Türkiye’nin karanlığa mahkum edilmek istenmesine izin vermemelidir!

Barış Yarkadaş’ın yazısı