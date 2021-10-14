Barış Yarkadaş: AKP’li yönetici, ‘Orada herkes Reis’e gerçek tabloyu anlatacak’ dedi

Önceki gün sohbet ettiğim bazı AKP’liler, “Külliye ile parlamento grubumuz arasındaki bağ koptu. Biz artık ne kendi gündemimizi ne de muhalefetin gündemini takip edemiyoruz. Gündemi son dönemlerde hep muhalefet belirliyor” görüşünde birleşiyordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “3600 ek gösterge” çıkışı ve KHK hukuksuzluğun-dan dolayı hayatları cehenneme çevrilen binlerce insana cesaretle sahip çıkması, AKP’nin hem ezberini hem de moralini bozmuş. Özellikle 3600 ek gösterge vaadi, AKP’yi hayli sıkıştırmış…

Milletvekilleri, yaşanan bu ve benzeri durumları Saray’a aktarmak için, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yoğun bir şekilde randevu talep etmiş. Dün konuştuğum AKP’li bir yönetici, “TBMM grubunu başarısız olarak değerlendiren arkadaşlarımız var. Bireysellik çok fazla ön planda. Grubun kontrolü kaybedildi” tespitini yaptı. Erdoğan’ın şikayetlerin artması üzerine önümüzdeki günlerde milletvekilleri ile gruplar halinde görüşeceğini de belirten kaynağım, “Sanırım orada herkes Reis’e gerçek tabloyu anlatacak” dedi.

Barış Yarkadaş’ın yazısı