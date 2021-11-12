Barış Yarkadaş: AKP’li etkili isim ‘Partinin morali bozuk’ dedi

TBMM Başkan Vekili Haydar Akar da bu yüzden genel kurulu başlatamadı. Salonda çoğunluğun olmadığını gören Haydar Akar, meclisi açabilmek için 5 dakika ara verdi. Bu sırada, AKP ve MHP’li vekillerin genel kurula gelmesi beklendi. Ancak bundan da bir sonuç alınamadı. TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, saat 15.15 sularında “Toplantı yeter sayısı yoktur” diyerek birleşimi ertesi güne erteledi.

Bu gelişmenin ardından, AKP’de siyaset yapan etkili bir isime “Ne oluyor?, Meclis neden toplanamıyor?” diye sordum. AKP’li kaynağımın verdiği yanıt netti: “Sahadan gelen kamuoyu araştırmaları, partinin moralini bozdu. Araştırmalar, CHP ile AK Parti’nin arasındaki makasın git gide daraldığını gösteriyor. Bu da moralleri bozuyor. Genel merkezin şu an tek gündemi kamuoyu araştırmaları ve İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın sözleri… Çünkü hiçbir araştırmadan iyi bir sonuç gelmiyor. Türkkan meselesine o yüzden bu kadar çok eğiliyorlar.”

Barış Yarkadaş’ın yazısı