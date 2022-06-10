Barış Yarkadaş: AKP’de tek bir aklıselim de mi kalmadı?

İktisat biliminde yeri olmayan bu politika yüzünden, bankada parası olmayan milyonlarca insan, bankada parası olanlara ‘kurdan doğan farkın faizi’ni ödüyor! Aradaki 157 milyarlık fark ise, işçi, emekçi ve yoksulların vergilerinden tahsil ediliyor. İktisat biliminde, bu tür uygulamalara ‘servet aktarımı’ deniyor. AKP iktidarı, KKM yoluyla yoksuldan zengine para aktarıyor. 157 milyar TL’nin akıl dışı bir politika yüzünden yakılmasına mı yoksa bu paranın işçi ve emekçinin sırtından aktarılmasına mı yanalım…

Doğrusu; neye üzüleceğimize ve neye isyan edeceğimize biz de şaşırdık…

Bazen merak ediyorum: Acaba AKP’nin içinde tek bir aklı selim kişi de mi kalmadı? Tek bir kişi bile çıkıp “Biz bu politikayı uygulamaya koyarken, doları 18 TL’den aşağı çekeceğimizi söylemiştik. Dolar yine 18 TL bandına dayandı. O halde biz bunu niye yaptık?” diye sormayacak mı?

Sizce AKP’de bunu sorabilecek vicdan sahibi bir siyasetçi kaldı mı? Yoksa herkes durumdan memnun mu?

Barış Yarkadaş’ın yazısı