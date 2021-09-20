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Yaramazlara biraz batar!

Barış Yarkadaş: AKP şimdi boşuna ağlamasın

AKP iktidarı, Türkiye’yi yönetmeye başladığı günden bu yana Türk tarımını bilinçli bir şekilde tasfiye etti. AB ülkelerinin gıda tekellerinin pazardaki hakimiyetini sağlayan ve böylece AB ülkeleri ile iyi ilişkiler kuran AKP şimdi boşuna ağlamasın!

Bugün eğer çiftçimiz kuraklık yüzünden hayvanını otlatamıyor, çiftçimiz yanlış iklim politikaları yüzünden tarlasına yağmur düşmediği için ürün yetiştiremiyorsa, bunun sorumlusu da HES’lerle doğayı mahveden AKP’dir.


Evet; bugünkü fiyat artışlarının sorumlusu bizzat AKP hükümeti ve onun uyguladığı yanlış politikalardır. Türk çiftçisini üretemez hale getiren de Türk köylüsünü uluslararası tekellerin karşısında ezdiren de AKP’dir…

Belediye zabıtasını markete yollayıp sözde gıda fiyatı denetlemesi yaptırmak basit bir şovdur. Yaptıkları halkı aptal yerine koymaktır!

Barış Yarkadaş’ın yazısı

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