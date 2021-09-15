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Yaramazlara biraz batar!

Barış Yarkadaş: AKP-MHP iktidarının son umudu Diyanet

Belli ki; bu 30 kişinin istihdam edilmesiyle birlikte, Diyanet medyada daha görünür olacak. Ve Diyanet, kendisine verilen görev gereği, AKP – MHP iktidarının ihtiyaç duyduğu ve toplumu ikna etmekte zorlandığı konularda devreye sokulacak. Ortaya çıkan son durum, AKP – MHP iktidarının son umudunun Diyanet’te olduğunu ve artık halka söyleyecek bir sözünün kalmadığını gösteriyor.

Başta CHP olmak üzere, HDP, İYİ Parti, Saadet, TDP, Gelecek, HKP, Memleket ve Deva partileri Diyanet üzerinden yapılacak siyasi atraksiyonları iyi değerlendirmek ve buna göre politika üretmek zorundadır. İktidarın, Diyanet üzerinden toplumsal kamplaşma yaratmak ve kendi seçmenini yine ‘dini inançlar’ üzerinden konsolide etmek isteyeceği açıktır. Herkes bunu iyi görmeli ve ona göre pozisyon almalıdır.


Barış Yarkadaş’ın yazısı

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