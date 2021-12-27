Barış Yarkadaş: AKP, altı ay süren karanlık bir operasyon yaptı

AKP iktidarı, yaklaşık altı ay süren karanlık bir operasyon yaptı. İktidar, halkın elindeki üç beş kuruşu önce dolara ve euoraya çevirtti. 20 Aralık gecesi ise piyasalar kapalıyken kamu bankaları ve MB devreye sokularak, dolar 18 TL’den 12 TL’ye düşürüldü. Elindeki 40 bin TL’sini hükümetin ekonomi politikasına güvenerek dolara çeviren komşum ve benzeri durumdaki binlerce kişi, “göz göre göre soyulmanın acısı”yla baş başa kaldı…

20 Aralık 2021 Türk halkının hükümet eliyle soyulmasının tarihi olarak hafızalarımızdaki yerini aldı…

Barış Yarkadaş’ın yazısı