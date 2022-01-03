Barış Yarkadaş: 2022’nin gündemi belli

Doğalgaza yüzde 25 ile 50, elektriğe yüzde 50 ile yüzde 125, emlak vergisine yüzde 18, taksi ücretine yüzde 36 zam yapılan bir ülkede, geliriniz enflasyonun çok çok altında kalıyorsa, geleceğe nasıl umutla bakacaksınız?

Üstelik, ülkeyi yöneten iktidar, bu gerçeği ısrarla görmek istemiyor; iktidarın temsilcileri zamların ardından hala muhalefeti suçluyor ve halkla adeta alay ediyorsa, işiniz daha da zor demektir.

Bugünden başlamak üzere artık en çok iki konuyu konuşacağız. Bunlardan biri zamlar ve enflasyonun artışı, diğeri ise seçim… Çünkü; mevcut ekonomik tablo, TL’nin hızla değerini kaybetmesi ve Amerikan Merkez Bankası FED’in açıklayacağı faiz oranı, ekonomiyi hayatımızın en önemli olgusu haline getirecek. Bu kaçınılmaz bir gerçek…

Barış Yarkadaş’ın yazısı