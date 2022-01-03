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Yaramazlara biraz batar!

Barış Yarkadaş: 2022’nin gündemi belli

Doğalgaza yüzde 25 ile 50, elektriğe yüzde 50 ile yüzde 125, emlak vergisine yüzde 18, taksi ücretine yüzde 36 zam yapılan bir ülkede, geliriniz enflasyonun çok çok altında kalıyorsa, geleceğe nasıl umutla bakacaksınız?

Üstelik, ülkeyi yöneten iktidar, bu gerçeği ısrarla görmek istemiyor; iktidarın temsilcileri zamların ardından hala muhalefeti suçluyor ve halkla adeta alay ediyorsa, işiniz daha da zor demektir.


Bugünden başlamak üzere artık en çok iki konuyu konuşacağız. Bunlardan biri zamlar ve enflasyonun artışı, diğeri ise seçim… Çünkü; mevcut ekonomik tablo, TL’nin hızla değerini kaybetmesi ve Amerikan Merkez Bankası FED’in açıklayacağı faiz oranı, ekonomiyi hayatımızın en önemli olgusu haline getirecek. Bu kaçınılmaz bir gerçek…

Barış Yarkadaş’ın yazısı

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Boğaziçi direnişinin 1’inci yılında hasar tespit raporu

Boğaziçi Üniversitesi direnişi, geçen yıl 2 Ocak gecesi yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üniversiteye Melih Bulu’nun rektör olarak atanması ile başladı. Bulu’nun ‘altı ay ömür biçtiği’ eylemler üniversite bileşenlerinin de desteğini alarak büyüdü, ancak Bulu’nun görev süresi 15 Temmuz gecesi yayınlanan bir başka kararnameyle sona erdi. 

Müsaade ederseniz kendimi pencereden atmak istiyorum, efendim!

Gazeteci: Efendim çok haklısınız, heyecanlıyım, ne yaptığımı bilmiyorum inanın, karşınızda oturmak hiç kolay değil, Allah beni nasıl biliyorsa öyle yapsın, zannetmiştim ki… , Kendimi şu pencereden atmak en doğrusu olacak belki de, evet, hak ettim, ancak bu konuda kararı ben veremem, kendimi pencereden atma zaruretini tensiplerinize sunuyorum, efendim…