Barış Yarkadaş: ‘200 bin TL maaş’ iddiasına yalanlama gelmedi

Erman Kunter’in sözlerinin üzerinden tam beş gün geçti. Yazıyı yazmak için bilgisayar başına oturunca, Google’da bir tarama yaptım ve Kunter’in sözlerine herhangi bir yalanlama gelip gelmediğini merak ettim. Başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Danışmanı Hidayet Türkoğlu’nun yaptığı TBF’den yapılan herhangi bir yalanlamaya rastlamadım.

Demek ki; Erman Kunter’in öne sürdüğü “TBF’de 200 bin TL maaş alan var’’ iddiası hem doğru hem de bu durum kimseyi rahatsız etmiyor.

Demek ki; AKP iktidarına sırtını yaslayanlar 200 bin TL’lik maaşları hak ettiklerini düşünüyor. Ne diyelim; “Rabbim verdikçe veriyor…”

Barış Yarkadaş’ın yazısı