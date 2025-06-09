Barış Terkoğlu: 'Yazarlık bu kadar şebekleşmemeli'

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İstanbul’un plajları açılınca, şehrin elitleri, ‘donla girenler oluyor’ diye tepki gösteriyordu. Leman ise ‘denize donla da girilir’ fikrindeydi. Bunun için Caddebostan’a ‘donla denize girme eylemi’ koydu. Engin Ardıç, ‘Ey Türk Lümpeni Titre ve Donunu Giy’ başlıklı bir yazıyla Leman’a hakaret etti. Bir sürü hakaret değil ama yazıdaki Apoculuk suçlaması Nihat Abi’nin kanına dokundu. Tek bir yazıyla gazeteden istifa etti: ‘Ama şimdi o cesur, o lafını esirgemez Nihat Genç’in söyleyecek lafı yok. Bu kadar alçakça iftira karşısında elim ayağım titriyor. İnsanlık bu kadar kötü olmamalı. Yazarlık bu kadar şebekleşmemeli. Ben onurlu bir çocuk olmak için yazar oldum. Nasıl olmuşum, olmamışım mı, ne demişim, kitaplarımdadır.’

Yalnız Akşam değil…

Aynı yıl kitaplarını çıkaran İletişim Yayınları ile de yolları ayrıldı. Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan Ermeni Konferansı’nı Akşam gazetesinde ‘Kazmalar ve Maşalar’ başlıklı yazısıyla eleştirdi: ‘Biz, 1. dünya savaşı bitti diyoruz, bitmedi diyorsanız, bir daha gelin, öyle uyduruktan demokrasi, özgürlük, aydınım, lafları yemiyor artık.’

Barış Terkoğlu’nun yazısı