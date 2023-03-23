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Yaramazlara biraz batar!

Barış Terkoğlu: ‘Yalı Partisi’nin yeni operasyonu

CHP Genel Merkezi’nde konuşulan hikâyeye göre, Kılıçdaroğlu ile “Yalı Partisi” önce görüşmek istemiş, reddedilmişti. Sonra CHP’ye yakın bazı aracılar devreye girmiş, buluşturmaya çalışmış, yine kabul edilmemişti. Son olarak Kılıçdaroğlu’na karşı bir operasyon devreye sokulmuştu. “Yalı Partisi”nin fonladığı, kimi gazeteciler başta olmak üzere, muhalefetin takip ettiği isimler üzerinden, Kılıçdaroğlu itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştı. Hedef, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının önüne geçmekti.

Olmadı… Şimdi başka bir plan devreye sokulmaya çalışılıyor!


Türkiye, tarihinin belki de en sıkıntılı 53 gününe giriyor. Ülke, sadece adaylar arasında bir seçim yapmayacak. Kırılma noktasında gideceği yönü de belirleyecek. Söylendiği gibiyse “Yalı Partisi”nin yeni operasyonunu engellemek için, ahtapotun kollarını deşifre etmenin zamanı gelmedi mi?

Barış Terkoğlu’nun yazısı

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