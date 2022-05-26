Barış Terkoğlu: Milyonlarca dolar, aile vakfının ABD’deki hesabında birikiyor

Kısacası TÜRKEN, öğrenci burslarıyla değil; Türkiye’den giden paralarla, satın aldığı binalarla, pahalı inşaatlarıyla, garip harcamalarıyla anılıyor. “Erdoğan kaçacak mı” tartışmasının gürültüsüne kulaklarımızı kapatırsak, vakfın bir sermaye transferinin köprüsü olduğu açıkça görülüyor. Erdoğan’ın yakınlarının yönetimindeki vakıf, bir zamanlar vatandaşları için bina alan devlet sisteminin dönüşümünün göbeğinde duruyor. Türkiye, bir doları bile ülkeye çağırırken, milyonlarca dolar, aile vakfının ABD’deki hesabında birikiyor, ABD’ye vergi olarak ödeniyor, ABD’de gayrimenkule dönüşüyor.
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