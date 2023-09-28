Barış Terkoğlu: MHP ve Menzil korkusundan bunu kimse söyleyemiyor

Bahçeli’nin Süleyman Soylu’ya destek verdiği gün ben de sizin gibi haber sitelerini açtım. Ancak gözüme, alıştığımız bir başka haber takıldı: “Ressam ve Emniyet Müdürü Ahmet Sula, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ‘Anadolu’ adını verdiği tablosunu armağan etti. Tablo MHP Genel Merkezi’nin girişine asıldı.” Eser, ressamı için de özeldi: “Anadolu eseri benim başyapıtım. Satmaya asla kıyamadığım, evimizden çıkarken ailemin üzüldüğü bir çalışma.”

Haberlerle yetinmeyip Ahmet Sula’nın sosyal medya hesabını açtım. İlk değildi… Ahmet Sula, MHP Genel Merkezi’ni, emniyet müdürü sıfatıyla zaman zaman ziyaret ediyordu. Örneğin 19 Eylül’deki ziyaretin fotoğrafını şöyle paylaşmıştı: “MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi’nin Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy Hocamız ile MHP Genel Merkezi’nde bir araya geldik. Türk gençliğine yönelik projelerimiz hakkında bilgilendirdik. Büyük işler yapacağımıza inancım tamdır.”

Ahmet Sula, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda halen başmüfettiş olarak görev yapıyor. Halen 1. sınıf emniyet müdürü. Bir devlet memuru, siyaset yapması kanunen yasak.

Ahmet Sula’nın pek de polislik yapmadığını sosyal medya hesabına girince görebiliyorsunuz. Hemen her gün il il dolaşıp konferanslar veriyor. Kimi bir okulda, kimi bir dernekte, kimi bir cezaevinde kürsü kürsü geziyor. Bu kadar değil… Sahneye çıkıp çeşitli şehirlerde konserler veriyor. Belli ki sesinin güzel olduğunu düşünüyor.

Kendisine özel bir logosu var. Soyadının ilk harfinden kaligrafiyle türetilmiş. Menzilcilerin Semerkand’ının logosunu andırması tesadüf değil. Emniyetten konuştuğum kaynaklar Sula’nın yolunun Menzil’den geçtiğini anlatıyor. Zaten bir yandan MHP öte yandan Menzil, Ahmet Sula’ya dokunulmazlık sağlıyor.

Gelgelelim emniyette bir başmüfettişin, polislik maaşı alırken polislik dışında her şeyi yapması, emniyette de rahatsızlık yaratmış. Kendisi “Görevimden arta kalan zamanda yapıyorum” dese de hemen herkesin kabul ettiği gibi, polislik mesleği her gün başka bir şehirde gezmenize imkân vermiyor. Ama Ahmet Sula’ya MHP ve Menzil korkusundan bunu kimse söyleyemiyor.

Barış Terkoğlu’nun yazısı