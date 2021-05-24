Diken

Yaramazlara biraz batar!

Barış Terkoğlu: Meğer bize mafyayla ilgili anlatılan her şey doğruymuş!

Sanki Sedat Peker’e cevap verir gibi, Türk medyasına bir son dakika haberi düştü. Aslında karar 5 Nisan’da alınmıştı. Ama duyulması bugüne kısmet oldu. İstinaf mahkemesi; Mehmet Ağar ve Korkut Eken’in de aralarında bulunduğu isimlerin yargılandığı, “90’lı yılların faili meçhulleri davası”nda beraat kararlarını bozmuştu. Dubai’den konuşan Peker ile Ankara’dan karar veren mahkeme, Ağar ve Eken konusunda, aynı saatlerde tuhaf bir kesişme yaşadı. Belli ki rüzgâr aynı yerden olmasa da aynı yöne doğru esiyordu! Yetmedi, ardından Peker’in tanık gösterdiği kardeşinin gözaltına alındığı haberi geldi.

“Güneşli Pazartesiler” filminde, Sergei’nin, iki komünistin yıllar sonra karşılaşmasını anlattığı öykü gibi:

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“- Dostum, çok kötü bir şey fark ettim. Bize komünizmle ilgili anlatılan her şey yalanmış.

Ben daha kötüsünü fark ettim. Bize kapitalizmle ilgili anlatılan her şey doğruymuş.”

Pazar, rüzgâr gibi geçti gitti. Şimdi güneşli pazartesilerin zamanı: Meğer bize mafyayla ilgili anlatılan her şey doğruymuş!

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Barış Terkoğlu’nun yazısı

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