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Yaramazlara biraz batar!

Barış Terkoğlu: İki gündür, beş gazeteci arkadaşımıza yapılan zorbalık nedeniyle adliyedeyiz

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İki gündür, beş gazeteci arkadaşımıza yapılan zorbalık nedeniyle adliyedeyiz. 


Barış Pehlivan’ı, Seda Selek’i, Serhan Asker’i, Suat Toktaş’ı, Kürşad Oğuz’u; ahtapotun kollarından almaya çalıştık.

Haliyle bugün adaleti yazmanın değil onun için mücadele etmenin zamanı.

Bir yazı izin istiyorum. Pazartesi günü görüşmek üzere.

Barış Terkoğlu’nun yazısı

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