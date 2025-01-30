Barış Terkoğlu: İki gündür, beş gazeteci arkadaşımıza yapılan zorbalık nedeniyle adliyedeyiz

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İki gündür, beş gazeteci arkadaşımıza yapılan zorbalık nedeniyle adliyedeyiz.
Barış Pehlivan’ı, Seda Selek’i, Serhan Asker’i, Suat Toktaş’ı, Kürşad Oğuz’u; ahtapotun kollarından almaya çalıştık.
Haliyle bugün adaleti yazmanın değil onun için mücadele etmenin zamanı.
Bir yazı izin istiyorum. Pazartesi günü görüşmek üzere.