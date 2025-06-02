Barış Terkoğlu: HSK büyük oranda bakan Tunç'un istediği gibi şekillendi

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Öte yandan adalet bakanı, iki dönemdir HSK’yi yöneten Mehmet Akif Ekinci ve Halil Koç’un göreve devam etmesi yönündeki görüşlere karşıydı. Bakana rağmen, “Devam etmeleri hukuka uygundur” diye mütalaa bile alınıp Saray’a sunuldu. Bakanın istediği oldu. Sonuç olarak, HSK büyük oranda Bakan Tunç’un istediği gibi şekillendi. Abdülhamit Gül ya da Bekir Bozdağ gibi eski bakanlar, HSK’de böyle kritik bir etkiye erişememişti. İşte HSK sonuçları, yargı içinde “memnuniyetsizler” tepkisine neden oldu. İstanbul başsavcısını destekleyenler başta olmak üzere, mevcut HSK sonuçlarına eleştiriler iktidar kulislerinde konuşulmaya başlandı. Avukat Bekiroğlu’nun adalet bakanını hedef alan son tweet’leri de bu tepkiyi yansıtıyordu.

Bekiroğlu, bakanı en çok kardeşinin üzerinden hedef aldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un kardeşi Yahya Tunç’un telefonunda ByLock olduğunu, ByLock’a 1454 kere giriş kaydı bulunduğunu, örgütün sohbet ve gezilerine katıldığını, Bank Asya’da hesabının olduğunu ancak bakanın kardeşi olduğu için hakkında ceza verilmediğini söyledi: “Hayırdır, bu ülkede bakan kardeşi diye FETÖ terör örgütüne müzahir adam kollanacak mı?” Bekiroğlu, isim vermeden, Adalet Bakanlığı’nda FETÖ bağlantılı birçok ismin yoluna devam ettiğini de söylüyordu. İşte bu mesajlar belli ki adalet bakanını öfkelendirdi. Cumartesi sabahı, avukat Bekiroğlu ev baskınıyla gözaltına alındı. Gerekçe: Kamu görevlisine hakaret, iftira ve halkı kin ve düşmanlığa tahrikti.

Barış Terkoğlu’nun yazısı