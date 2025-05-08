Barış Terkoğlu: Herkese 'ne alaka' dedirten Ayşe Barım üç buçuk aydır tutuklu

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Pek çok ünlü oyuncunun menajeri Ayşe Barım’ın dosyasından söz ediyorum. Herkese “Ne alaka” dedirten Barım, 3 buçuk aydır tutuklu. Hakkında “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan istenen ceza, çocuklarını katleden saldırganın yattığından bile fazla.

Çoğu insan, bu operasyona, “Asıl hedef başka” yorumu yaptı. Barım’ın kimi dizilere oyuncu vermediği, bu yüzden sektördeki iktidar destekli rakipleri ve tabii iktidar tarafından hedefe konduğu, Gezi’nin aslında bahane olduğu fikri ağırlık kazandı.

İşte tam bu sırada ilginç bir görüşmem oldu. Konuştuğum kişi de sektörün içinden geliyordu. İktidarın içinden bir isim tarafından, 9 yıl önce, kendisine bir teklif yapıldığını anlattı. Ona; bir menajerlik şirketi kurması, Barım’ın oyuncularının transfer edilmesi, böylece Barım’ın sektörden tasfiye edilmesi önerisinde bulunulmuştu. Konuştuğum kişi teklifi kabul etmediğini söylerken Barım’ın başına gelenleri buna bağlıyordu.

Barış Terkoğlu’nun yazısı