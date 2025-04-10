Barış Terkoğlu: Hakimler ve Savcılar Kurulu seçimleri, TFF seçimlerinden daha fazla konuşulmayı hak ediyor

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Haliyle Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), ülkenin her konuda kaderini çizen bir üsse dönüştü. İşte bu üste belki de konuşacağımız her şeyi belirleyecek bir hazırlık söz konusu. Malum, HSK üyeleri dört yıllığına seçiliyor. En son 2021 yılının mayıs ayında kurul belirlendi. Önümüzdeki ay, 2025-29 aralığının, yani Türkiye’yi seçime götürecek ve belki de olası yeni iktidarı da karşılayacak HSK seçimleri yapılacak. Sanmayın ki kavga sadece iktidarla muhalefet arasında. Dedim ya şoklanmanın sonucunda başka şey konuşamıyoruz diye, iktidar içinde de HSK savaşları var.

HSK seçimleri, konuştuğumuz bütün davaların kader organı Yargıtay’ı da etkileyecek. Zira bu yaz sonunda, Yargıtay’a 70-80 civarında yeni üyeyi yeni HSK seçecek. Önümüzdeki yıllardaki atamaları da eklerseniz, bu dönemin HSK’si, 200’ün üzerinde yargı mensubunu Yargıtay’a atayacak. Kısacası önümüzdeki ay, sadece HSK değil, yüksek yargının üçte ikisini baştan aşağı belirleyecek bir seçim yapılacak. Elbette iktidarı destekleyen yargı içi hizipler öne çıkmak için birbiriyle itişiyor.

Bir; yargıda geçmişten bugüne en etkili gruplardan biri Hakyolcular. Adını İskenderpaşa Cemaati’nin vakfından alan, Özal’ın merkez sağ çizgisinden AKP’ye uzanarak yıllar yılı etkisini büyüten grup, zaman zaman iktidar yanlılarının da hedefi oluyor. İki; yıllarca İstanbul Grubu olarak adlandırılan ekip. Üç; elbette son karar verici Erdoğan. Ancak Erdoğan’ın çevresinde, iktidar içinde ‘Külliye’ şifresiyle anılan bir ekip, sürecin hazırlayıcılığını yapıyor. Mayıstaki seçimlerle oluşmuş kurul; İmamoğlu dosyası başta olmak üzere kritik davaların akıbetine karar verecek mahkemeleri de yüksek yargıyı da baştan aşağı şekillendirecek. Her sorunun yargıya bulandığı ülkede, HSK seçimleri, Futbol Federasyonu seçimlerinden daha fazla konuşulmayı hak ediyor.

Barış Terkoğlu’nun yazısı