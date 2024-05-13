Barış Terkoğlu: Güçlüleri koruyan adaleti sorgulamadıkça, vereceğimiz yanıtların anlamı da olmayacak

12 Ocak 2024’te mahkeme kararını verdi. Üveyiz Kınay ve Emirhan Örs’ü cinayet ve yaralamadan müebbet hapse mahkûm etti. Ancak herkes biliyordu ki onlar tetikçilerdi. Asıl merak edilen Fatih Uzunyayla’dı. Mahkeme, onun hakkında da cinayeti azmettirmekten müebbet hapis ve 39 yıl hapis cezası verdi. Hakkında da tutuklamaya dönük yakalama kararı verdi.

Ancak…

O gün bu kararı dinleyenler arasında Fatih Uzunyayla yoktu. Zira daha önce yirmi yıl hapis cezası olan, iktidarın infaz düzenlemeleri sayesinde kısa sürede dışarı çıkan Uzunyayla, çoktan kaçmıştı. Halen de yakalanamadı. Yeraltı dünyasında konuşulanlara göre Balkan ülkelerinde hayatını devam ettiriyor. Belki de teslim olmak için hep katilleri koruyan infaz paketi bekliyor.

Sonuçta…

İstanbul’un ortasında bir kafe tarandı. İki çocuk babası Perdeci Talat katledildi. İnsanlar yaralandı. Bu saldırı için bir araç çalındı, yakıldı. Bütün bunların sonunda hapiste sadece 2000 yılında doğmuş iki tetikçiden başkası yok. Azmettiren Fatih Uzunyayla ise bu davada sadece 4 ay 3 hafta, evet yanlış okumadınız, 4 ay 3 hafta tutuklu kaldı. Niye, kime kurşun sıktığını bile bilmeyen çocuk yaştaki tetikçileri cezalandıran adalet, kendisinin de azmettirici olduğunu kabul ettiği mafyayı sol eliyle yargılıyor görünürken sağ eliyle kaç dedi! Bu üç yılda ise mahkeme tutanaklarına yansıyanlara göre taraflar, İstanbul sokaklarında bir sürü yerde kurşun sıkmaya devam etti.

Güçlüleri koruyan adaleti sorgulamadıkça, vereceğimiz yanıtların anlamı da olmayacak.

Barış Terkoğlu’nun yazısı