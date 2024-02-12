Barış Terkoğlu: ‘Fikirtepe’de başardık’ diyen Murat Kurum’a bir öneri

Fikirtepe, bir zamanlar Kadıköy’ün kenar mahallesiyken, yıllar içinde şehrin göbeğinde kalmıştı. Bu kıymetli bölge müteahhitlerin ağzını sulandırıyordu. 2005 yılında “özel dönüşüm alanı”, 2007’de “kentsel dönüşüm alanı” ilan edildi. Sonrasında etrafına göre oldukça avantajlı sayılabilecek planlar hazırlandı. CHP’li diye Kadıköy Belediyesi’ne bölge hakkında tek mesele bile danışılmadı, tek yetki verilmedi. Küçük sanmayın, 4 bin 500 adet parselden oluşan, toplamda 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ve TOKİ’nin öncülüğünde projeler başlarken, mahalle vatandaşlara hayal satan müteahhitlerle doldu. İmzalar atıldı, binalar yıkıldı. Fikirtepe uzun ve karanlık bir harabeye döndü. Sonuç ise tam bir fiyaskoydu. Yıkılıp da yapılamayan, yarım kalan bölgeler… Bitse de tapusunu alamayan ev sahipleri… İflas eden müteahhitler… Ödenemeyen kiralar…

İşte Haldız İnşaat’ın yaptığı binalar da yarım kalanların arasında. 2 bin aile, müteahhit evimizi bitirse de otursak diye 11 yıldır bekliyor. Gelgelelim, AKP kurucusu Macit Haldız, “yapamıyorum” diyor. Bir eksiğini gördüğü yoksul vatandaşın tepesine çöken devlet ise kredi yağdırdığı müteahhitler karşısında eli kolu bağlı bekliyor.

Kendi ifadeleriyle “Haldız mağdurları” ile konuştum. Cumhurbaşkanı ile iki kez görüşüp sorunlarını anlatmışlardı. Erdoğan söz vermişti. Olmadı. İki sene önce Murat Kurum’u yakalamışlardı. Kurum, Emlak Konut müdürünü çağırmış, onların yanında “gereğini yapacaksın” demişti. Bir şey değişmedi. Geçen Mayıs seçimlerinde Murat Kurum bölgeye bir kez daha söz verdi. “Biz yapacağız, tabelayı oraya dikeceğiz” dedi, Fikirtepeliler’den oy istedi. Yine bir şey olmadı. Bugün bile AKP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan halkın arasında dolaşırken, vatandaşlar tarafından Haldız’ın AKP kurucusu olarak kendilerini mağdur ettiği hatırlatılıyor.

Sorsanız, “mağdur eden biz değiliz müteahhit” diyorlar. Oysa o müteahhitler için çıkardıkları yasaları, yaptıkları planları, vatandaşa çağrıları unutuyorlar. “Fikirtepe’de başardık” diyen Murat Kurum’a bir öneri… Fikirtepe sokaklarında dolaşıp duvar yazılarına baksın, “Bakanım sözünüzde durun”, “seçimlerde görüşmek üzere” yazanları gözleriyle görecek.

Barış Terkoğlu’nun yazısı