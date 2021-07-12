Barış Terkoğlu: Esenyurt, ilçe yaratıp betona boğarak, siyaseti beslemenin modeli gibi

Esenyurt modeli, İstanbul’da bir ilçe yaratıp betona boğarak holdingleşmenin, siyaseti ve siyasetçileri beslemenin açık modeli gibi. Elbette rant bol olunca, işin içine çoğu kez mafyanın karıştığı öyküler birbirini izliyor. Kadıoğlu, Özyurt, Soylu adlarının birbirine karıştığı bu hikâyenin sonunda gökten üç tane elma düşmüyor. Çünkü elma ağacı bile kesildi, toprağı “kupon arazi” diye satıldı, üstüne göksüz bina dikildi.
SON HABERLER
‘Kutsal devlet’ ve bir teferruat olarak insan/yurttaş
Devlet, çok farklı yönde düşünür görünenleri bir çırpıda ortaklaştıran bir olgu. Üzerine ortaklaşılan ‘değerler’ yalnızca tarihsel deneyimin değil, onun büyük dişlilerinden olan eğitim tornasının da ürünü tabii. İşte, ‘yer altından notlar’ konusunda muhalefetin biraz suskun, biraz ikircikli tavrının nedenlerinden birinin, bu düşünce/duygu olduğu kanısındayım. ‘Devlet’ düşüncesine ve o düşünceyi ayakta tutan ‘müesses nizam’ ilkelerine duyulan sadakat.
50 Maddede Veganlık: Çünkü gelecek vegan
Veganlıkla ilgili aklınıza gelen ya da henüz gelmemiş olan her türlü sorunun cevabını ’50 Maddede Veganlık’ kitabında bulmanız mümkün.
Bir Hodor aranıyor
Bir benzetme yapacak olursak, İkinci Dünya Savaşı sonrası NATO’ya girebilmek için Kore’ye asker gönderdiğimiz konjonktüre benzer bir durumda kendimizi bulmuş gibiyiz. O zaman NATO’dan içeri adımımızı atabilmek için bugün ise ittifak içinde kalmak ve daha da önemlisi önemimizi vurgulayıp, bizim önceliklerimiz konusunda hassasiyet sağlayabilmek için fedakarlık yapmaya hazırlanıyoruz.
Auschwitz’teki orkestranın üyesi hayatını kaybetti: Akordeon çalarak kurtulmuştu
Nazilerin 2’nci Dünya Savaşı’nda Polonya’da kurduğu toplama kampı Auschwitz’te kurulan orkestranın üyeleri arasındaki Esther Bejarano 96 yaşında hayatını kaybetti. Bejarano, orkestrada akordeon çaldığı için hayatta kalabilmişti.
Kayıp silahlar sarmalı: TRT’de kilitli kasada bulunan silahlar da ortada yok
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘envantere kayıtlı olmayan’ silahların sivillere dağıtıldığı yönündeki iddiaları, envantere kayıtlı olan kayıp silahları da gündeme getirdi. İçişleri Bakanlığı kayıp silahları ararken bir bilgi de CHP İzmir milletvekili Atila Sertel’den geldi. Sertel, TRT’nin İzmir yerleşkesinde kilitli bir kasada bulunan 10 adet silahın kaybolduğunu söyledi. Söz konusu silahlar kaybolduktan beş gün sonra emniyete bildirilmişti.