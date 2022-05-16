Barış Terkoğlu: Duyumu alan Kılıçdaroğlu, SADAT hamlesiyle iktidara mesaj verdi

Öte yandan davaya sokuşturulan ve sahteliği kanıtlanan dijital deliller içinde bir tanesi ayrıca dikkat çekti. Zira bu belgeyi hazırlayanlar terör yerine tedhiş kelimesini kullanmıştı. Sanık askerler bunun sahteliğin kanıtı olduğunu söylediler. Zira 28 Şubat olduğunda TSK çoktan “terör” tanımına geçmişti. Yani kumpasçılar, SADAT’çılarla aynı dili konuşuyordu. TSK’de, Atatürkçüleri tasfiye eden kumpasları destekleyen SADAT’ın öncülü ASDER. Şeriat anayasası yazan SADAT’ın ağabeyi ASSAM. TSK’ye personel seçen mülakatlara giren, TSK’den ayrılan genç personeli bünyesine alıp gayri nizami harp eğitimi verdiren SADAT. Suikast, sabotaj, tedhiş-terör kabiliyeti kazandıran kurslar… Öyle anlaşılıyor ki seçime doğru, suikast-provokasyon-terör duyumu alan Kılıçdaroğlu, SADAT hamlesiyle, iktidara bir mesaj verdi. Testi kırılmadan “Aklınıza bile getirmeyin” dedi. Geçmişten öğrenen insan, geleceğe de yön verir. Yeter ki izleyici olmak yerine müdahaleyi seçsin.

Barış Terkoğlu’nun yazısı