Barış Terkoğlu: CHP’den kriz anketi

Standların arasından geçip, gazeteci Aytunç Erkin’in yeni çıkan Masa kitabını alan ilk isim oldu.

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Kitabın en önemli yönü iki yıl boyunca Akşener ile Kılıçdaroğlu arasındaki bilek güreşini anlatması. Akşener, İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapmaya çalışırken bunu 20 Ekim 2021’de açıkça Kılıçdaroğlu’na söyledi. Kılıçdaroğlu, kendisi üzerine adaylık stratejisi kurdu. Süreç buna göre şekillendi. Erkin, detaylar da veriyor:

“Gelelim 2-6 Mart’taki krizden iki ay önce yaptırılan bir ankete. AREA’nın yaptığı anketi bizzat Kılıçdaroğlu istedi. Sorulması istenen soru ise şuydu: ‘İki belediye başkanı, İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edilirse Kılıçdaroğlu ne kadar oy alır?’ AREA’nın önceki anketlerinde Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na karşı 40’a 37 önde çıkmıştı. İki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcılığıyla ilgili soru yöneltilince fark 40’a 39 olarak tespit edildi. Bu anket Kılıçdaroğlu’nun önüne konuldu. Şimdi akla şu gelmez mi: Kılıçdaroğlu, Akşener’in masaya ‘iki belediye başkanından biri cumhurbaşkanı aday olsun’la geleceğini biliyor ve önlem alıyor. Bunun için de anket yaptırıyor. Yani… Gelecek olan kriz için CHP ‘formülünü’ zaten hazırlamış.”

Barış Terkoğlu’nun yazısı