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Yaramazlara biraz batar!

Barış Terkoğlu: Çetelerle hesaplaşmanın en kritik ayaklarından biri Urfa’da yaşanacak

İçişleri Bakanı’nın da aralarında bulunduğu Hükümet yetkililerinin o günkü “terör” açıklaması halen arşivde duruyor. Anadolu Ajansı’nın “Suruç’ta AK Partililere Saldırı” diye duyurduğu hadisenin ardından; Süleyman Soylu, “Türkiye’de kimse PKK ağzıyla siyaset yapamaz. Bu kadar basit, yaptırmayız” demişti. Bugün, saldırının AKP milletvekili destekli bir çetenin katliamı olduğu ortaya çıktı. Hükümetten özür açıklaması gelmediği gibi, 3 buçuk yıldır hastanede yaşananların iddianamesi yazılamadı. Şüphelilerin telefon dinleme tutanakları ise, arkasına siyaseti almış saldırganların, “bize bir şey olmaz” güvencesi ile hareket ettiğini gösteriyor.

Yarın ne getirir bilinmez…


Ancak Türkiye’yi son yıllarda zehirleyen siyaset destekli çeteler ile hesaplaşma olacak ise, bunun en kritik ayaklarından biri Urfa’da yaşanacak. Devletin gücünü arkasına alarak terör uygulayanlardan hesap sorulmadan da kimsenin hakkını helal etmeyeceği açık.

Yevtuşenko, adalet için, “her zaman rötar yapan bir tren gibi” diyor. Yeter ki beklemeyelim. Oturduğumuz koltuktan kalkıp, gelmesi için eyleme geçelim.

Barış Terkoğlu’nun yazısı

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