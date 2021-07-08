Barış Terkoğlu: Bahçeli salısı dışında Soylu’yu düştüğü yerden kaldıracak bir ses yok

“Evin istenmeyen güveyi” olan Soylu’nun kaderinin tek karar vericisinin Erdoğan olduğu açıkça görülüyor. Soylu’nun en büyük destekçisinin de Bahçeli olduğu anlaşılıyor. Haliyle Bahçeli’nin “yalnız mı sandınız” çıkışının asıl muhatabı Erdoğan’dan başkası değil.

Sorun kalabalık ya da tek başına olmak değil. George Eliot’un tarif ettiği gibi, en yalnız yalnızlığa güvensizlik diyoruz. Soylu’nun yalnızlığının özelliği belki de bu. Devlet Bahçeli salısı dışında onu düştüğü yerden kaldıracak bir ses yok.

Barış Terkoğlu’nun yazısı