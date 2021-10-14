Barış Terkoğlu: Askere alınacak isimlerin seçimine, asker neredeyse müdahale edemiyor

Ne garip, hep aynı hikâyeyi tartışıyoruz. Sadece meseleler değil, vakalar ve kişiler bile aynı. Son olarak Caner Taşpınar’ın haberiyle, Türkiye gündemine yeniden geldi. Taşpınar’ın taraflara teyit ettirdiğine göre, harp akademileri mülakatlarına, SADAT bağlantılı isimler katılıyordu. Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, “Harp okulları mülakatını üç yıl SADAT yaptı” ifadesine itiraz ederken, mülakatlarda SADAT bağlantılı isimlerin olduğunu teyit etti.

Yaşanan tartışmaların ardından harp akademileri mülakatını bilen isimlerle konuştum. Anlatılanlar öyle çarpıcıydı ki “nereye gidiyoruz” dedim.

Önce şunu söyleyeyim…

Harp akademileri mülakatında, genellikle beş kişilik bir komisyon görev yapıyor. Askere dair diğer meselelerde olduğu gibi, mülakatlarda da 15 Temmuz sonrası en önemli değişiklik, “asker karışmasın” yaklaşımında. Askere alınacak isimlerin seçimine, asker neredeyse müdahale edemiyor.

Komisyonda sadece bir muvazzaf asker bulunuyor. Çoğunlukla yarbay rütbesinden seçilen, zaman zaman binbaşı ya da albay da olabilen askerin, mülakatta sözü hiçbir şekilde geçmiyor. Öyle ki bir mülakatta askeri üye, “Bizi dinleyen yok” diyerek sinirlenip salonu terk etmiş.

Barış Terkoğlu’nun yazısı