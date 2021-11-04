Barış Pehlivan: Yeni Şafak gazetesi, manşetine günlerdir aynı ismi taşıyor

Bir değil, iki değil, üç değil. Yeni Şafak gazetesi, manşetine günlerdir aynı ismi taşıyor: Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu.

Rektöre özetle şu suçlamayı yapıyorlar: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edene üniversitede kadro veriliyor, övgüler düzen ise tasfiye ediliyor.”

Yeni Şafak’ın spota çıkardığı kritik cümlelerden biri de şöyleydi: “Rektörün firari FETÖ’cüler ve Erdoğan düşmanlarıyla yakın ilişkisi de dikkat çekiyor.”

Rektör Tabakoğlu da Trakya Üniversitesi’nin resmi web sitesinden gazeteye uzun bir yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini iki defa rektörlüğe atadığını hatırlattı, suçlamaların doğru olmadığını belirtti.

Rektörün o yanıtında dikkat çeken cümle ise şuydu: “Bu asılsız ve hangi amaca hizmet ettiği anlaşılmayan karalama kampanyası ile üniversitemiz, şahsım ve en önemlisi bizleri her daim destekleyen devlet büyüklerimiz, sistematik bir şekilde hedef alınmaktadır.”

Şimdi… Acaba bu söz ne anlama geliyordu? Yani rektör kendisini destekleyen hangi devlet büyüğünün asıl hedef olduğunu ima ediyordu?

Öyle ya, Yeni Şafak da bu mesajı anlamış olacak ki “Rektör başkalarının arkasına sığınıyor” diye yanıt verdi. Gelelim iddialara…

İktidara göbekten bağlı Yeni Şafak’ın, Erdoğan’ın iki kez atadığı rektörü hedef alarak üst üste manşet yapmasını “gazetecilik motivasyonuyla” açıklamak safdillik olur.

Tam da burada, o “devlet büyüğünün” ismi kulislerde zikrediliyor: Mustafa Şentop.

Barış Pehlivan’ın yazısı