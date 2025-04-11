Barış Pehlivan: Yaşadığımız, Ergenekon kumpaslarıyla birebir aynıdır

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Başsavcılık şöyle diyor: Murat Ağırel ve Timur Soykan, Flash Haber TV’nin devri ve satın alınması hususuyla ilgili gözaltına alındı. Kanalı satın alan ve gazetecilerden şikâyetçi olan Erkan Kork ise ifadesinde şöyle diyor: “Ben kanalı aldıktan iki ay sonra Murat Ağırel isimli gazeteci beni aradı ve benimle röportaj istediğini söyledi. Beni geri atım attırmaya yönelik konuşmalar oldu.”

Peki gazeteciler kanal satın alınmasından iki ay sonra kanalın sahibiyle görüşmüşse nasıl oluyor da zaten alınmış kanalın satışını engelleyeceklerdi? Bu saçmalığın yanıtı yok. Kimse de sormamış. Peki nasıl yapılmış bu tehditler? Neler denmiş mesela? Yanıt yok.

Lafı hiç dolandırmayacağım. Yaşadığımız, Ergenekon kumpaslarıyla birebir aynıdır. O dönemde hapisteki gerçek katiller, tecavüzcüler ya da örgüt liderleri özgürlüğe çıkış kapısını yalan itiraflarda bulmuştu. Gün geldi, merdiven yapılan o suçlu tanıklar yine itirafçı oldu ve bu kez de kendilerini kullanan yargı mensuplarını şikâyet etti. Demem o ki bugün gazetecileri susturmak için suç uyduran savcılar o tanıklara hiç güvenmesin.

Barış Pehlivan’ın yazısı