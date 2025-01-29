Barış Pehlivan: Ümit Özdağ, cezaevindeki ilk haftasını doldurdu

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Ümit Özdağ, cezaevindeki ilk haftasını doldurdu. Peki, 64 yaşındaki siyasetçinin hapis yaşamı nasıl geçiyordu?

Bunu ve “can güvenliği endişesine” dair sorumu, avukatlarından Hilmi Güllü aracılığıyla Özdağ’a ilettim. İşte Ümit Özdağ’ın sorularıma yanıtları.

– Tutuklanmadan önce, Kaşif Kozinoğlu gibi suikasta uğramaktan endişe duyduğunuzu belirttiniz. Bu endişenizin kaynağı nedir? Bu iddianıza dair bir duyum aldıysanız içeriği nedir?

Ümit Özdağ: Yaklaşık 1.5 yıl önce bir duyum aldım. Bu konuda yapılan toplantıya tesadüfen şahit olan bir kişi, konuşulanları bir dostuma iletmiş. Dostum da bana iletti. Konuşmada; tutuklanacağım, tutuklandıktan sonra cezaevinde çok ağır psikolojik şartlarla karşılaşacağım, depresyona girip çökeceğim ve öleceğim konuşulmuş. Bu konuşmanın kimler tarafından ve nerede yapıldığını aşağı yukarı biliyorum. Hayal kırıklığı yaşayacaklar.

Barış Pehlivan’ın yazısı