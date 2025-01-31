Barış Pehlivan: Suat abi, seni yakından tanımayanlar bilmez, yürüyen gazetecilik kitabı gibisin

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Kaptanın ne demek olduğunu en iyi takımı bilir. Eğer bu topraklarda Halk TV milyonların umudu olduysa, bizler tüm zorluklara rağmen çıplak gerçeği o ekrandan haykırabiliyorsak, tehditler saldırılar ve bedeller ayağımıza çakıl taşı bile olamıyorsa; biliyoruz ki sır sende yani kaptanda.

Suat abi, seni yakından tanımayanlar bilmez, yürüyen gazetecilik kitabı gibisin. Sinemadan bile konuşsak meseleyi mutlaka gazetecilik kurallarına getirirsin. Bilirsin, genel yayın yönetmenleri pek sevilmez lakin bu inancı da yıkmış nadir gazetecilerdensin. Öyle ya, stajyerin de şefin de ekran yüzün de besmele gibi senden dersini dinler her gün.

Suat abi, son bir arzun vardı cezaevine girmeden önce… Kızınla vedalaşmak istiyordun. Söz vermişlerdi, çok gördüler. Ne desek eksik, o hasretin ahı bu hukuksuzlukta rolü olanların üstünde olsun.

O şiirdeki gibi Suat abi, bir gün mutlaka…

Barış Pehlivan’ın yazısı