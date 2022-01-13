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Yaramazlara biraz batar!

Barış Pehlivan: Rıza Sarraf’a Türkiye’deki paravan şirketler üzerinden düzenli para akışı olduğuna dair ciddi iddialar var

Türkiye’deki paravan şirketler üzerinden kendisine halen düzenli para akışı olduğuna dair ciddi iddialar var. 

Sadece bu kadar mı? Değil. 


Geçen yılın sonuna yaklaşırken, 29 Aralık’ta Cumhuriyet gazetesinde bir resmi ilan vardı. Sahibi SGK’ye bağlı Beykoz Sosyal Güvenlik Merkezi’ydi. SGK özetle diyordu ki: “Aşağıda listesini verdiğimiz kişilerin bize borcu var. Onları bizde kayıtlı adreslerinde bulamadığımız için gazeteye ilan verdik. Bu ilanı görünce bize ulaşsınlar.” Şimdi… Kimse dikkat etmedi; 77 kişilik o borçlu listesinde oldukça tanıdık bir isim de vardı: Rıza Sarraf! 

Barış Pehlivan’ın yazısı

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