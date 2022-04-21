Barış Pehlivan: O tweet’i attıran güç kimdi?

Evet, herkes o tweet’in bir güç tarafından attırıldığına emindi. Peki, kimdi o güç?

Bir bilen hatırlattı: “Haskoloğlu, ‘kişisel verileri hukuka aykırı yayma’ suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturmadaki şikâyetçi kimdi? İçişleri Bakanlığı! Bu açıyla da bakmalısın Şentop’un kavgasına…”

Doğru, AKP cephesinden konuştuğum isimlerin çoğunluğu da Süleyman Soylu’yu işaret ediyordu. Hatta bizzat Şentop’un çevresinde de aynı isim fısıldanıyordu. Peki, Soylu cephesi neden hedef alsın Şentop’u?

İki ayrı isimden şu tezi duydum: “Erdoğan sonrası için ismi öne çıkanlardan biri de Mustafa Şentop. Süleyman Soylu MHP’nin de desteğiyle Abdulhamit Gül’ü tasfiye etti. Şimdi de sıra Şentop’ta görülüyor. Keza, Soylu’nun ‘Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçi’ tartışmasında Şentop’un takındığı tavırdan rahatsız olduğunu da unutmamalı. İntikamı gibi de yorumlanabilir bu hamle.”

Barış Pehlivan’ın yazısı