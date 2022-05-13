Barış Pehlivan: Mesele Babacan’ın ikna edilmesinde kilitli

İşte deniyor ki yeni yasayla gündeme gelen üç partinin birlikteliği rafa kaldırılmış değil. Halen gündemde. Karamollaoğlu’nun asıl niyeti yalnızca Babacan ve Davutoğlu ile görüşmekti. Lakin sonra bu planı tüm altılı liderlere doğru dönüştü.

Özetle, Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun buluşmasının sırrı burada yatıyor. Saadet lideri üçlü ittifakın kurulması için CHP lideriyle de istişareler yapıyor. Kulislerde bu çaba “En çok vekil hangi yöntemle çıkacaksa ona çalışılıyor” diye tarif ediliyor. Mesele Babacan’ın ikna edilmesinde kilitli görünüyor.

Barış Pehlivan’ın yazısı