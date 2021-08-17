Diken

Yaramazlara biraz batar!

Barış Pehlivan: Kılıçdaroğlu’nun açıklaması Akşener’le birlikte planlanmış

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun ve Mansur Yavaş’ın belediye başkanlıklarının bir dönem daha devam etmesini istedi.

CHP ve İYİ Parti kulislerinde yüksek sesle söylenen şu:


Kılıçdaroğlu’nun bu açıklaması Millet İttifakı’nın diğer ortağı Meral Akşener’le birlikte planlandı. Yani, iki liderin ortak stratejisinin parçası ve üzerine düşünülüp söylenmiş bir sözdü.

Hatırlayın, sık sık “İmamoğlu mu, Yavaş mı aday olacak” tartışmaları yapılıyordu. Dikkat edilecek olursa, şimdi “Kılıçdaroğlu mu Akşener mi aday olacak” sorusu konuşuluyor. Bu nedenle her iki partiden görüştüğüm isimler, genel başkanların stratejisinin işe yaradığını söylüyor.

Barış Pehlivan’ın yazısı

SON HABERLER

Türkiye’de sansür cenderesi: ‘Seçim yaklaşırken amaç susturmak ve sindirmek’

Türkiye’de basına ve gazetecilere artan baskıların yanı sıra sosyal medya da deyim yerindeyse adeta bir sansür cenderesinde. İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) EngelliWeb raporuna göre 2020 sonu itibariyle itibarı Türkiye’de erişime engellenen web sitesi sayısı 467 bin 11! Üstelik mahkemeler dışında erişim engelleme yetkisi bulunan 20’den fazla kurum var. Bu kurumlar karar verirken hukuki kıstasların dikkate alınıp alınmadığı ise meçhul.

Prof. Dr. Ceyhan’dan Alçı’ya ‘doktor tavsiyesi’

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, köşe yazısında kendisini eleştiren Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya yanıt verdi: “Hayal görüyor sanırım, psikiyatriste görünse iyi olur.”