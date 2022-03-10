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Yaramazlara biraz batar!

Barış Pehlivan: Kavala son sözünü söyleyecek

48 gün önce Kabaş’ı hapse gönderen hâkim, Osman Kavala’yı da bugün içeride tutan “casusluk” tutuklamasına karar veren isimdi. Gelin görün ki, savcısı bile artık Kavala’nın o suçlamadan beraatını istedi. 

Sonuç olarak, eğer sanıklardan biri ek süre istemezse Gezi davasında 21 Mart’ta karar çıkacak. Sorulardan biri şu: Kavala karar duruşmasına katılacak mı? 


Hatırlayın, Cumhurbaşkanı Erdoğan serbest bırakılması yönünde çağrı yapan büyükelçilere karşılık Kavala’yı hedef göstermişti. O da beş ay önce “anlamsız” diyerek artık duruşmalara katılmama kararı almıştı. 

Duydum ki, Kavala son sözünü söyleyecek. Yani karar duruşmasına cezaevinden bile olsa katılmayı planlıyor. Zira kendisine hüküm vermek için diğer Gezi sanıklarının da cezalandırılacağına inanıyor. Bu nedenle, sonucu değiştirmese bile son bir kez konuşmayı borç biliyor. 

Barış Pehlivan’ın yazısı

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