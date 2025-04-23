Barış Pehlivan: Kanal İstanbul yapılırsa…

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Kanal İstanbul yapılırsa… İstanbul tarım alanlarının yüzde 13,5’i yok olacak. 30 bin kişilik tarımsal istihdam fırsatı sona erecek. 200 bin ton buğday üretimi son bulacak. 20 bin futbol sahası büyüklüğünde tarım arazisi yok olacak. 394 bin ağaç kesilecek. 1,2 milyon kişinin soluduğu oksijen kaybolacak. Marmara Denizi çürük yumurta gibi kokacak. Müsilaj kalıcı hale gelecek.

Bölgedeki 15 endemik bitki türü yok olacak. Kanal şantiyesi ve yeni yapılaşma hava kirliliğine sebep olacak. Kısa zamanda dev bir kentsel ısı adası oluşacak. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ihlal edilecek. Kültürel miras alanları yok olacak.

Şantiye süreci en az 14 yıl sürecek. Hafriyat kamyonlarının dahil olmasıyla İstanbul’da trafik yüzde 10 daha artacak. 9 milyon İstanbullu adaya hapsolacak. En az 2 milyon ek nüfus gelecek. Hazır İBB yönetimi hapisteyken Kanal İstanbul’u hızlandırmak için ellerini ovuşturanlar var. Ve biliniyor ki sadece İstanbul’a değil memlekete kötülük yapmak için yarışanların zorbalığı özgürlükten daha örgütlü. Bize düşen ise belleği de öfkeyi de inadı da diri tutmak.

Barış Pehlivan’ın yazısı