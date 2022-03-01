Barış Pehlivan: Davutoğlu bir bilen olarak anlatsın

Ülke yine seçime gidiyor ve AKP yine oy kaybediyor. Ancak o dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, bu kez CHP ile aynı cephede.

Çağrım net: Davutoğlu bir bilen olarak anlatsın. Seçim sürecinde o yalanların nasıl üretildiğini tüm Türkiye bilsin. Yalanı manşete taşıyan gazetelerin işaret ettiği yer doğruysa emrindeki güvenlik ve istihbarat birimlerinin neler yaptığını deşifre etsin.

Yani, Davutoğlu konuşsun. Konuşsun ki sandığa giderken başımıza yine neler gelebileceğini görelim. Konuşsun ki yarının adil düzeninde kim tanık kim sanık, bilelim.

Barış Pehlivan’ın yazısı