Barış Pehlivan: 'Darbe anayasasından kurtulmalıyız' diyen iktidar, aynı darbenin ürünü yasayla gençlerin hapiste olmasına itiraz etmiyor

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2911, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun numarası. Yani yüzlerce gencin tutuklanmasına gerekçe gösterilen yasa. Ne diyor Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye’nin darbe anayasası kamburundan kurtulmasının şart olduğunu uzun bir süredir ısrarla dile getiriyoruz. Ne diyor Devlet Bahçeli: Milli ve kapsayıcı, demokratik yeni bir anayasa ile darbe kalıntıları tamamen temizlenecektir.

İlk bakışta kulağa hoş geliyor. İyi güzel de… Bugün yüzlerce öğrencinin hapiste olmasına gerekçe gösterilen 2911 sayılı kanun 1983 yılında yürürlüğe girdi. Yani “Darbe anayasasından kurtulmalıyız” diyen iktidar, aynı darbenin ürünü olan yasayla gençlerin hapiste olmasına itiraz etmiyor.

Meselenin özeti şu: Darbe ile mücadele de yolsuzlukla mücadele de bu iktidara bırakılmayacak kadar ciddi iştir. Zira uyguladıkları kadim bir istihbarat taktiğidir: Karşındakini aslında kendi yaptığınla suçla!

Barış Pehlivan’ın yazısı