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Yaramazlara biraz batar!

Barış Pehlivan: Cumhurbaşkanının sözünü dinleyip Akar’a ihbarda bulunan vatandaş başını belaya soktu

Hulusi Akar adına Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bilal Durdalı 18 Şubat 2021’de mahkemeye yanıt verdi: “Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu hakkında hiçbir idari soruşturma bulunmamaktadır!”

Ve sonunda Kavaklıoğlu’nun istediği de oldu. Hulusi Akar’a ihbarda bulunan vatandaş hakkında 10 ay hapis cezası verildi.


Milli Savunma Bakanlığı’nın iki numaralı ismi Kavaklıoğlu geçen haftaki yazımı okur okumaz, Fethullah Gülen’e “hocaefendi” dediği tweet’ini sildi. Kuşku yok ki Türkçe Olimpiyatları’nda örgüte ve liderine övgüler dizdiği görüntülerin ortaya çıkmasından da rahatsızdır. Ama arşiv işte, affetmiyor.

Evet, Cumhurbaşkanı’nın sözünü dinleyip Hulusi Akar’a ihbarda bulunan vatandaş başını belaya soktu. Ama gün gelecek, adaletin hüküm sürdüğü bir Türkiye’de tozlu raflara kaldırılan o mektuplar tekrar okunacak. Şüphem yok. 

Barış Pehlivan’ın yazısı

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