Barış Pehlivan: CHP’de ne yaşanıyor?

“CHP’deki bazı önemli isimler içten içe İstanbul’un kaybedilmesini istiyor! Keza, Kılıçdaroğlu’nun karşısında birleşen birçok kişi şimdi memnun değil durumdan. Ama bakıyorsunuz, memnuniyetsizliğin nedeni belediye adaylığına kendilerine yakın isimlerin seçilmemesinden…”

CHP koridorlarını uzun yıllardır soluyan bir isimden duydum bunu. Ne üzücü bir iddiaydı. Ülkenin kurucu partisinde sırf istediği koltuğa oturmak için, İstanbul’u yeniden yağma düzenine sokmayı arzulayanlar vardı.

Kırgınlıkların, suçlamaların ve istifaların vaatlerden daha çok konuşulduğu bir seçim süreci yaşıyor CHP. Parti içinde hangi cepheden biriyle konuşsam, en büyük ortak noktaları memnuniyetsizlik. İşin daha acı yanı, yaşanan mutsuzluğun kaynağı memleketle değil parti içindeki güç dengesiyle ilgili.

Peki, aslında ne oluyordu?

Biliyorsunuz, CHP’nin önemli isimlerinden Gürsel Tekin partisinden istifa etti. Tekin, İstanbul’un Kadıköy ilçesine belediye başkanı olmak istiyordu ama aday gösterilmedi. O da çok ağır sözlerle vedasını duyurdu.

Haliyle şu soru yanıt bekliyordu: Eğer, Gürsel Tekin aday gösterilseydi CHP’ye böylesi sert eleştiriler yapacak mıydı? Aradım, sordum, özetle şunları duydum:

“Benim 40. yılım CHP’de. Hiçbir dönem adaylaşma üzerinden derdim olmadı. Partimde hep müşahit ve mücahit olarak kaldım. Asla müteahhit olmadım. Bir tek belediye başkanı beni sevmez CHP’de… Niçin sevmiyorlar, hayırdır? Ne kötülük yapmışım? İmar çetesiyle mücadele etmek kötü bir şey midir?”

Tekin şu kırgınlığını da gizlemiyordu: “Yahu hayatımı verdiğim bu partide, 20 gündür ben CHP’nin genel başkanına ve Ekrem İmamoğlu’na ulaşamadım. Bu nasıl bir şeydir? Ben insan değil miyim?”

Bu arada, Özgür Özel ise gazetecilere yaptığı açıklamada Gürsel Tekin’i birkaç gün sonra arayacağını belirtti.

Barış Pehlivan’ın yazısı