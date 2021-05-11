Barış Pehlivan: CHP animasyonunun perde arkasını AKP içinde soruşturdum

Biliyoruz, AKP ‘Yalan Üretim Merkezi’ videosunu sildi. Bilmediğimiz ise bu CHP animasyonunun perde arkasındaki bazı noktalar. AKP içinde sordum soruşturdum ve şu iddiaları duydum:

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımlanmadan önce bu videoyu izlememiş. İzleyince çok ağır konuşmuş ve video böylece kaldırılmış.

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2- AKP’li yöneticilerin ve bakanların bazıları videoyu görmezden geldi. Bu, genel merkezin “paylaşın” talimatına rağmen olmuş.

3- Aslında üç bölümlük bir animasyon serisi düşünülüyormuş. İkinci bölümde Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu işlenecekmiş. Ama tüm proje çöpe atılmış.

4- İletişim Başkanlığı’nın onayı olmadan işleyen bir tanıtım süreciymiş. Bu da büyük rahatsızlık yaratmış. Tabii, burada “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın AKP’nin tanıtım stratejisiyle ne ilgisi olur” haklı sorusu da ayrıca tartışılmaya değer.

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5- Animasyon projesinin önemli ayaklarından biri, AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı. Videoyu yapan ajansa tüm projeyi iptal emri veren ise onun başındaki Hamza Dağ olmuş.

6- Başta Ayvalı olmak üzere Hamza Dağ’ın ekibine bir süre medyaya çıkma yasağı getirilmiş. İhalelerin verildiği Ayvalı’nın anket şirketi de AKP içinde tartışılmaya başlanmış.

Barış Pehlivan’ın yazısı