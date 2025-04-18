Barış Pehlivan: 'Cezaevindeki on binlerce hükümlüye tahliye yolu' diye duyurulan yeni yargı paketinin getirdiği 'müjdeler'!

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Yazdıklarım ‘cezaevindeki on binlerce hükümlüye tahliye yolu’ diye duyurulan yeni yargı paketinin getirdiği ‘müjdeler’! Terör suçları ve anayasal düzene karşı suçlar dışında kalan hükümlüler arasından… 31 Temmuz 2023 tarihinde denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanlar özgür bırakıldı. 30 Mart 2020 tarihinden önce işlenen suçlarda, denetimli serbestlik süresi zaten üç yıla çıkmıştı. 2023 yılında da işte buna ek olarak beş yıl daha süre verildi. İşte iki yıl önceki ilgili düzenleme 31 Temmuz 2023’e kadar cezası kesinleşmiş hükümlüleri ilgilendiriyordu.

Şimdi ise bu af ‘eşitlik olsun’ iddiasıyla 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemişleri de kapsayacak. Yani suçu o tarihten önce işleyenlerin, cezası kesinleşmese de beş ya da sekiz yıl önceden denetimli serbestliğe geçişleri sağlanacak.

Örneğin, 30 Aralık 2022 tarihinde Sinan Ateş’in öldürülmesinde rol aldığı için yerel mahkemede ceza alanlar var. Onlar içinde de ‘tasarlayarak öldürmeye yardım’ suçundan 15-18 yıl arası ceza verilenler bulunuyor. Bu da demek ki, aldıkları hükmün gereği cezaevinde kalacakları süre 11-13 yıl arasıydı. Bu yeni paket yasalaştığında, bu insanların cezaevinde yatarları kalmadığı için tahliye edilmeleri mümkün görünüyor.

Barış Pehlivan’ın yazısı