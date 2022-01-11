Barış Pehlivan: Bu dava, doğu illerinde en azından oy kaybını durdurmak için bir hamle de olabilir mi?  

İşte DİAYDER davasının bir diğer açıdan önemi burada. Dernek bünyesinde “gayri resmi din adamları” diye suçlanan Kürt meleler bulunuyor. Diyanet İşleri’nin AKP’nin propagandasını yaptığını ileri sürüp kendi kurdukları mescitlerde ibadet ediyorlar. Çıkardıkları ve AKP’nin kapattığı dergilerinde İslami açından AKP’ye otoriterlik ve adaletsizlik eleştirileri yöneltiyorlar. Yani Kürt muhafazakârlarına seslenip ayetlere, hadislere referans verip AKP’nin zeminini altlarından çekiyorlar.

Demek istiyorum ki…

DİAYDER’in Kürt muhafazakârları üzerindeki etkisi yadsınamaz.

Bundandır ki…

Acaba AKP, DİAYDER davasıyla Kürt muhafazakârlarına seslenen alternatif sesleri susturmak istiyor olabilir mi? Bu dava doğu illerinde oylarını artırmak, en azından kaybı durdurmak için bir hamle de olabilir mi?

Olur.

Barış Pehlivan’ın yazısı